Кто убивает рыбу в Волге

Токсичные обитатели водоемов

Этим летом проблема гибели рыбы на Волге попала в топ обсуждений в социальных сетях. Фотографии выброшенных на берег мальков стерляди, судака, других обителей реки становились поводом для возмущений и одной из тем на митингах. В Росрыболовстве по каждому факту проводили проверку: специалисты выезжали на место, брали пробы воды. Вердикт был один: во всем виноваты водоросли-убийцы. И это не сюжет низкопробного триллера: сине-зеленые водоросли давно стали частью нашей привычной действительности, и мы даже не удивляемся, когда видим, как все раньше и раньше зацветает Волга. А ведь на самом деле эти крошечные организмы – по настоящему опасны.

- Во-первых, из-за большого количества водорослей в верхних слоях воды, лучи солнца не могут проникнуть к надонным растениям, у них останавливается фотосинтез, а значит, в воду поступает меньше кислорода, следствием этого становится массовый замор рыбы, - говорит профессор Сергей Саксонов. - Второй опасный момент, это токсины, которые выделяют сами сине-зеленые водоросли в процессе жизнедеятельности, опаснее всего альготокисны. Из-за них могут страдать не только рыбы, но и те, кто поедает их.

Такая ядовитая водичка может убить не только рыбу, но и птиц и небольших животных. Для людей купание в цветущей воде чревато аллергическими реакциями, раздражениями и такие купальные процедуры врачи не рекомендуют, например, людям с заболеваниями кожи.

Волгу спасет отказ от фосфатов?

В этом году цветение еще не самое пиковое. Сергей Саксонов рассказывает, что в прошлом году его объемы были гораздо больше. А в 2010 это вообще можно сравнить с катастрофой.

- Но тот факт, что цветение не прогрессирует - это не успокаивающая информация. Проблема есть, но она не решается, ничего не меняется. Водоросли развиваются там, где есть питательная для них среда - это нитраты и в первую очередь фосфаты. Большое количество загрязняющих веществ поступает в Волгу со стоками. И не только от предприятий, как принято думать, на одном из первых мест - обычные канализационные стоки, которые несут с собой самую любимую пищу водорослей - соединения фосфора из моющих веществ, - говорит Сергей Саксонов.

Так что же получается, рыбу в Волге убивают домохозяйки?

- За границей во многих странах уже принят закон о переходе на технологию бесфосфатных моющих средств. У нас тоже есть примеры таких товаров, но это становится выбором каждого. Конечно, внедрение такой технологии повсеместно позволило бы серьезно улучшить ситуацию. Вторая возможность - строительство современных очистных сооружений, это делается уже сейчас и можно надеяться, что с их запуском поступление питательных для водорослей веществ снизится и ситуация начнет исправляться, - продолжает ученый.

Вот только не все фосфаты поступают в Волгу из стоков. Летом жители Самарской области очень любят отправляться на природу с длительными поездками, иногда живут в палатках по несколько недель рядом с рекой. И многие из них устраивают банные процедуры прямо в Волге, используют шампуни, мыло, моют посуду специальными средствами, стирают одежду с порошком. Эти “стоки” никакими очистными сооружениями не уловишь и не ликвидируешь.

Конечно, проблема не столь проста. Ситуация также усугубляется многолетними донными отложениями, в которых присутствуют вредные вещества от жизнедеятельности человека, которые при обмелении Волги, как было в этом году, начинают воздействовать на водную флору и фауну более негативно.

Но все же основное питание для сине-зелёных водорослей именно фосфаты из моющих средств. А статистика популярности бесфосфатных средств в России не слишком высока: в прошлом году активисты экологического движения “Будет чисто” провели среди россиян опрос: готовы ли они использовать экологическую бытовую химию. Подавляющее число опрошенных даже не знали об ее существовании. Так может быть, стоит начать с себя? Найдутся ли в России и в Самарской области в частности неравнодушные к экологии люди, которые выйдут не с плакатами, а с инициативой запретить и у нас опасную бытовую химию - как это уже сделано в передовых странах. А для начала выбирать при покупке экологичные моющие средства и порошки, на которых есть соответствующая маркировка. И тогда судьба спасенной рыбы станет заслугой каждого из нас.