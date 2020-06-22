Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 июня 2020 года: подтвердились 63 случая

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:59:16+03:00

За минувшие сутки в России выявлено 7600 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 22 июня 2020 года в Самарской области выявили 63 новых случая заражения

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 22 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4388 человек. 2272 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7600 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1068 жителей, в Московской области – 506. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 295 и 219 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 592 280 человек, 334 416 пациентов выздоровели (4705 за прошедший день), 8206 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 95 человек. В Самарской области продлены ограничительные меры минимум до 23 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Думали, что природе нечем нас удивить": Сергей Вдовенко рассказал, чему научил Самару коронавирус

Врио министра здравоохранения Самарской области поведал о работе медицинской отрасли региона во время коронавируса [эксклюзив] (подробности)

Оперштаб рассказал, сколько жителей Самарской области находятся под наблюдением врачей по коронавирусу

Количество сделанных в регионе тестов на инфекцию превысило 250 тысяч (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU