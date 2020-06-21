2020-06-21T19:42:20+03:00
Общество

Оперштаб рассказал, сколько жителей Самарской области находятся под наблюдением врачей по коронавирусу

Количество сделанных в регионе тестов на инфекцию превысило 250 тысяч
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 4325 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 4325 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек в регионе находятся под медицинским наблюдением, а также о количестве сделанных исследований.

– За минувшие сутки было проведено 5162 анализа на COVID-19. Общее число тестов достигло 256 217. Под наблюдением медиков остаются 617 человек, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Самарской области выявлено 4325 заболевших коронавирусом. 2235 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. 53 пациента спасти не удалось – они скончались. Ограничительные меры в регионе продлятся минимум до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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