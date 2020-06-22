Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 человека в Самарской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:03:01+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели коронавирусом еще 63 жителя региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4388. 2272 из них выздоровели и были выписаны, еще 53 – скончались.

– 18 новых пациентов в Самаре, 13 – в Сызрани, 12 – в Новокуйбышевске. Еще 10 в Тольятти, трое – в Чапаевске, двое – в Похвистневском районе. По одному – в Жигулевске, Волжском, Красноярском, Приволжском и Шенталинском районах, – говорится в сообщении.

15 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Семь таких жителей в Сызрани, пятеро – в Самаре, по одному – в Чапаевске, Красноярском и Шенталинском районах. У 43 пациентов коронавирус обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». У пяти человек инфекция протекала без каких-либо клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU