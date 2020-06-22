2020-06-22T16:56:49+03:00
Общество

Дмитрий Азаров потребовал разобраться в причинах взрыва в Крутых Ключах

Там произошел взрыв бытового газа
Владислав КИРСАНОВ
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Глава региона попросил подключиться правоохранительные органы для тщательного расследованияГлава региона попросил подключиться правоохранительные органы для тщательного расследованияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 22 июня, провел оперативное совещание в правительстве. Одной из тем обсуждения стало ЧП в Крутых Ключах, которое произошло накануне. Там ранним утром произошел взрыв в жилом доме. По предварительной версии, произошла утечка бытового газа. Пострадали две женщины.

– Нужно разобраться, почему такие повреждения в доме? При таких разрушениях внутренних перегородок у людей шансов не было бы, если бы в квартире кто-то находился. Важно во всем детально разобраться. Прошу доложить по итогам расследования, – сказал Дмитрий Азаров.

Также в микрорайоне в ближайшее время проведут проверку газового оборудования. Предположительно, в квартирах был отключен газовый анализатор. Также глава региона попросил подключиться к расследованию правоохранительные органы, чтобы не допустить подобного в будущем.

Прочитать все подробности случившегося, а также посмотреть фото и видео с места событий, комментарии очевидцев и многое другое можно в нашем материале.

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Корреспонденты «КП-Самара» собрали всю имеющуюся информацию с места событий, а также поговорили с очевидцами [фото, видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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