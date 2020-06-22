Это что - капуста? Самарцев шокировала рассада на аллее Юных Пионеров

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:54:21+03:00

Горожане гадают, появилось ли огородное растение по ошибке или так задумано теми, кто благоустраивал участок

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Цветы, кустарники, деревца - привычные для самарцев элементы летнего благоустройства. Но иногда попадаются и довольно-таки необычные варианты. Так, сегодня сразу несколько горожан обратили внимание на рассаду на алее Юных Пионеров.

- Мы сначала не поняли, что это за листочки такие, а потом я вспомнила - это же капуста! Никогда не видела, чтобы ее использовали как украшение. Предлагаем еще кукурузу сажать или арбузы, - поделилась с корреспондентом "КП-Самара" местная жительница Ольга.

По словам очевидцев, огородное растение есть не на всей алее. Появилось оно пока только на участке рядом с парком Молодежным. Люди теперь гадают - так задумано, или кто-то ошибся семенами?

ИСТОЧНИК KP.RU