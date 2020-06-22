Это что - капуста? Самарцев шокировала рассада на аллее Юных Пионеров
Цветы, кустарники, деревца - привычные для самарцев элементы летнего благоустройства. Но иногда попадаются и довольно-таки необычные варианты. Так, сегодня сразу несколько горожан обратили внимание на рассаду на алее Юных Пионеров.
- Мы сначала не поняли, что это за листочки такие, а потом я вспомнила - это же капуста! Никогда не видела, чтобы ее использовали как украшение. Предлагаем еще кукурузу сажать или арбузы, - поделилась с корреспондентом "КП-Самара" местная жительница Ольга.
По словам очевидцев, огородное растение есть не на всей алее. Появилось оно пока только на участке рядом с парком Молодежным. Люди теперь гадают - так задумано, или кто-то ошибся семенами?
ИСТОЧНИК KP.RU