"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Зенитом", который станет для них юбилейным

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:33:35+03:00

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Самарские "Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Зенитом", который состоится в пятницу 26 июня в Санкт-Петербурге. В понедельник волжане провели две тренировки - утром и вечером.

- В занятиях не принимали участие Максим Карпов и Паул-Виорел Антон. Из-за повреждений они тренируются по индивидуальной программе, - сообщает пресс-служба "КС".

Зато в общей группе к противостоянию с "Зенитом" готовился нападающий Деян Радонич. В игре с "Ахматом" он не вышел на поле из-за дисквалификации.

Предстоящий поединок 24-го тура РПЛ станет для "Крыльев" 800-м в чемпионатах России по футболу. Он пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 21-30.

Напомним, что грозненцам зелено-бело-синие уступили со счетом 2-4. Сейчас коллектив Миодрага Божовича находится на последнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU