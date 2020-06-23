2020-06-23T11:39:03+03:00
Общество

Дмитрий Азаров сегодня примет решение по режиму самоизоляции в Самарской области

На данный момент в регионе зафиксировали 4451 заболевшего коронавирусом
Владислав КИРСАНОВ
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Режим повышенной готовности действует до сегодняшнего дня ФОТО: Правительство Самарской областиРежим повышенной готовности действует до сегодняшнего дня ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 23 июня, заканчивается действие режима самоизоляции в Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров должен принять решение: продлевать ограничительные мероприятия либо снимать режим повышенной готовности. На данный момент в области работают торговые центры, разрешены тренировки спортсменов, но по-прежнему закрыты рестораны, фитнес-центры, развлекательные заведения.

– Последнее постановление губернатор подписал неделю назад. Рестораны на данный момент закрыты до 25 июня. С 3 июля можно бронировать турбазы, – говорится в документе правительства.

На данный момент в Самарской области 4451 заболевший коронавирусом. Более половины из них – 2309 человек – выздоровели и были выписаны. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 2089 человек. 53 пациента спасти не удалось – они скончались. Большинство коек в больницах области остаются свободными. Уже второй день подряд в Самарской области фиксируют по 63 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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