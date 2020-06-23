Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 июня 2020 года: подтвердились 63 случая

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:46:18+03:00

По данным на 23 июня 2020 года в Самарской области выявили 63 новых случая заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 23 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4451 человек. 2309 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7425 человек с COVID-19. Из них в Москве заболел 1081 житель, в Московской области – 504. В Ханты-Мансийском АО и Челябинской области – 319 и 258 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 599 705 человек, 356 429 пациентов выздоровели (12013 за прошедший день), 8359 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 153 человека. Сегодня, 23 июня, будет принято решение о новых правилах самоизоляции в Самарской области.

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Это произойдет 23 июня, ведь прежнее постановление действует именно до этой даты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU