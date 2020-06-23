2020-06-23T12:53:42+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 человека в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом еще 63 жителя Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 4451 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 4451 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 63 пациента в регионе, выявленные на сегодня, 23 июня. Всего в области 4451 инфицированный. 2309 из них выздоровели и были выписаны, еще 53 – скончались.

– 48 человек заболели в Самаре, восемь – в Тольятти, двое – в Ставропольском районе. По одному – в Отрадном, Безенчукском, Кошкинском, Сергиевском, Шенталинском районах, – говорится в сообщении.

Пять человек ранее контактировали с уже заболевшими. Четверо таких в Самаре, а один – в Тольятти. У 18 жителей региона коронавирус нашли при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 40 пациентов были инфицированы, но не имели никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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