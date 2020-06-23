2020-06-23T17:18:46+03:00
Общество

В Самаре на Параде Победы 24 июня не будет ветеранов

Об этом сообщил со ссылкой на Роспотребнадзор депутат Михаил Матвеев
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре проведут Парад без ветеранов, так как риск коронавируса сохраняютсяВ Самаре проведут Парад без ветеранов, так как риск коронавируса сохраняются
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В Самаре на Парад Победы 24 июня не будут приглашать ветеранов и представителей групп риска. Об этом рассказал со ссылкой на официальный ответ от Роспотребнадзора депутат губдумы Михаил Матвеев. Он отправлял запрос, чтобы узнать, будут ли зрители на это мероприятии.

- Принято решение о сокращении количества приглашенных на Парад Победы зрителей, в том числе Парад решено проводить без ветеранов и лиц группы риска, - говорится в этом ответе. Этого требует текущая ситуация с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Парад Победы пройдет в Самаре 24 июня, он начнется в 10.00. При этом войска и военная техника не будут проходить по Молодогвардейской, как это бывает обычно. Зрителей просят смотреть Парад дома, по телевизору, тем более вести трансляцию будут на федеральных каналах. Сразу после самарского парада покажут и московский.

После 22.00 на набережной состоится праздничный салют. Всех жителей предупреждают, что смотреть на него без маски не пустят. Все средства защиты обязательны. А если вы принадлежите к группе риска - не выходите из дома, все покажут в онлайн-трансляциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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