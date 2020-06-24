2020-06-24T01:17:33+03:00
Общество

Воздушный парад 24 июня 2020 года в Самаре: кто пролетит над площадью

Рассказываем, какие самолеты пролетят над площадью Куйбышева в воздушном параде 24 июня в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре пройдет воздушный парад 2020В Самаре пройдет воздушный парад 2020
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24 июня после Парада Победы 2020 в Самаре - вернее, после прохождения парадных расчетов и военной техники, в небе пролетят современные самолеты-истребители, сверхзвуковики, вертолеты. Это будет воздушный парад 24 июня в Самаре и начнется он примерно около 11 часов. Предлагаем вместе разобраться, что же покажут нам наши доблестные пилоты и что за самолеты прилетят в Самару.

Первым в небе пролетит МиГ-31, сверхзвуковой истребитель-перехватчик 4 поколения. Может развивать скорость до 3 тыс км/ч и сражаться на высоте 20 тыс метров. 2-местная машина способна совершать рейсы в любую погоду и может уничтожать даже низколетящие спутники, за что и прозвана "убийцей спутников".

После них в небе покажутся два Су-34, их можно отличить по небесному цвету. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Способен применять современные средства радиоэлектронной борьбы, поражать воздушные цели противника. Относится к поколению 4++. Изначально был призван заменить Су-24.

Какие самолеты пролетят в Самаре на Параде Победы

Какие самолеты пролетят в Самаре на Параде Победы

Закрывать парад будут вертолеты Ми-8 и Ми-2 нашего отряда ЦСК ВВС. Ми - 2 сегодня применяется для выполнения десятков гражданских и военных задач, в 1992 году его производство было завершено и он не имеет современных систем безопасности.

Ми-8 - вертолет многоцелевой и также многозадачный. Первый прототип поднялся в воздух в 1961 году. У машины есть пассажирская и грузовая модификация. Он вмещает трех человек - экипаж, максимальная взлетная масса - 13 тыс кило. Может развивать скорость до 250 км/ч м лететь на скорости до 5,5 тыс метров.

В 13.10 над площадью пролетят еще два самолета - Ту-160 "Николай Кузнецов" и Ту-95 "Самара". Это стратегические бомбардировщики. "Николай Кузнецов" оснащен двигателями марки НК - разработкой великого конструктора, чей день рождения недавно праздновали в Самаре.

Все самое интересное смотрите в прямой онлайн-трансляции прямо с площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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