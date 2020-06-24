2020-06-24T11:01:13+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 июня 2020 года: подтвердился 51 случай

По данным на 24 июня 2020 года в Самарской области выявили 51 новый случай заражения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С 24 июня в Самарской области отменили режим самоизоляции.С 24 июня в Самарской области отменили режим самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 51 новый случая заражения, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4 502 человека.

- Всего за прошедшие сутки в России обнаружили 7 176 новых заразившихся. Больше всего в Москве – 811 случаев. Следом идут Московская область (507 случаев), Ханты-Мансийский АО (323) и Санкт-Петербург (218), - говорится в сообщении.

Напомним, с 24 июня в Самарской области отменили режим самоизоляции. Однако это не означает, что теперь все свободны - особенные правила сохраняются для приезжих в регион. Рассказываем, какие запреты продолжают действовать после снятия режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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