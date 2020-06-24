Над Самарой видели бомбардировщики и истребители

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:13:45+03:00

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Жители Самары днем в среду, 24 июня, заметили в воздухе военные самолеты. Полет авиации сопровождался сильным гулом, который слышали в разных частях города.

- Сначала послышался сильный шум, потом в небе появились два больших военных самолета. Летели довольно низко. Потом еще истребители пролетели, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Семен.

Истребители над Волгой.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этот день над областной столицей летали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 «Николай Кузнецов» и Ту-95 МС «Самара», а также по два истребителя МиГ-31 и Су-34 и вертолеты Ми-8 (пять штук) и Ми-2 (три штуки).

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«КП-Самара» вела прямую трансляцию парада Победы 24 июня 2020 года с площади Куйбышева. Посмотреть ее можно на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU