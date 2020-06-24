Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:36:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые пациенты в регионе, выявленные на сегодня, 24 июня. Напомним, за сутки нашли еще 51 заболевшего. Всего коронавирусом заразились 4 502 жителя региона. Выздоровели 2 405 человек, скончались – 53.

- Восемь заболевших выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (четыре в Самаре, два в Тольятти, по одному в Новокуйбышевске и Кинеле); 27 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 15 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, один - прибывший с территории другого субъекта (Саратовская область), - рассказали в операштабе.

Больше всего новых случаев в Самаре – 31 заболевший. Семь человек заразились в Сызрани, пять – в Тольятти, два – в Ставропольском районе. Еще по одному случаю выявили в Новокуйбышевске, Кинеле, Красноармейском, Нефтегорском, Волжском и Большечерниговском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU