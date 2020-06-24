2020-06-24T13:36:00+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразился коронавирусом еще 51 житель Самарской области
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Больше всего новых заболевших в Самаре – 31 человек.Больше всего новых заболевших в Самаре – 31 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые пациенты в регионе, выявленные на сегодня, 24 июня. Напомним, за сутки нашли еще 51 заболевшего. Всего коронавирусом заразились 4 502 жителя региона. Выздоровели 2 405 человек, скончались – 53.

- Восемь заболевших выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (четыре в Самаре, два в Тольятти, по одному в Новокуйбышевске и Кинеле); 27 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 15 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, один - прибывший с территории другого субъекта (Саратовская область), - рассказали в операштабе.

Больше всего новых случаев в Самаре – 31 заболевший. Семь человек заразились в Сызрани, пять – в Тольятти, два – в Ставропольском районе. Еще по одному случаю выявили в Новокуйбышевске, Кинеле, Красноармейском, Нефтегорском, Волжском и Большечерниговском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре выставили на продажу здание Газбанка
В Самарской области похолодает до -3 градусов
В Самарской области в лобовом столкновении «Газели» и грузовика погиб человек
Жители Сызрани смогут наблюдать за салютом прямо из окон и с балконов
Самарский проект "Маршруты запасной столицы" может войти в программы региональных и федеральных туроператоров
Самарский стоматолог-имплантолог рассказал, за что любит свою работу
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
Над Самарой видели бомбардировщики и истребители
В Самаре чиновников заставили выплатить ветерану-блокаднику положенные ему деньги
Гостем Парада Победы в Самаре стал последний живой Герой 3-й ударной Армии
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 июня 2020 года: подтвердился 51 случай
В Самарской области мужчина на охоте случайно убил своего приятеля
Стала известна средняя зарплата в Самарской области за первые месяцы 2020 года
В Самарской области компания молодых людей на «Гранте» столкнула «Киа» в кювет
В Самарской области остановили наступление коронавируса
Воздушный парад 24 июня 2020 года в Самаре: кто пролетит над площадью
Дмитрий Азаров рассказал о работе детских садов после отмены режима самоизоляции
Стало известно, что в Самаре будет закрыто до 2 июля
В Самарской области отменили режим самоизоляции
В Самарской области мотоциклист протаранил легковушку