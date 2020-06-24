2020-06-24T14:08:07+03:00
Новости компаний

Самарский стоматолог-имплантолог рассказал, за что любит свою работу

Камран Намигович Азизов трудится в клинике «Эденталь».
Кристина АДАЕВА
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За 8 лет работы Камран Азизов установил более 1200 имплантатовЗа 8 лет работы Камран Азизов установил более 1200 имплантатов
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Дружная команда профессионалов клиники «Эденталь» возвращает людям возможность жевать и свободно улыбаться. За 8 лет работы Камран Азизов установил более 1200 имплантатов. Врач стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники «Эденталь» берется помочь в самых сложных случаях, когда кажется, что о здоровой улыбке уже можно не мечтать. Он постоянно продолжает учиться в России и за рубежом и совершенствовать свои навыки. На данный момент у него 29 сертификатов по хирургии и имплантологии. Теперь Камран Азизов в числе номинантов конкурса «Медицина – мое призвание». Как отметил врач, свою профессию он любит за возможность подарить людям «вторую жизнь».

- Мне нравится помогать людям, нравится, когда мои пациенты начинают «новую жизнь». Я помогаю в довольно-таки тяжелых случаях, когда уже невозможно жевать, улыбаться. Избавляю людей от болевых ощущений, дискомфорта, провожу имплантацию костной пластики. И человек может снова жевать, улыбаться, радоваться жизни, - рассказал Камран Азизов.

Сегодня посланий день голосования, поддержать Камрана Намиговича Азизова можно на странице конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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