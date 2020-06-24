2020-06-24T14:51:30+03:00
Общество

Жители Сызрани смогут наблюдать за салютом прямо из окон и с балконов

Залпы начнут греметь в 22.30
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Залпы будут длиться чуть более трех минут.Залпы будут длиться чуть более трех минут.
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В Сызрани сегодня, 24 июня, прогремит праздничный салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Увидеть его сможет большинство горожан – прямо из своих окон и со своих балконов, сообщает администрация города.

- Залпы будут длиться чуть более трех минут под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Главной особенностью салюта в этом году станут высотные фейерверки, которые позволят горожанам увидеть из окон своих домов, - рассказал руководитель организации, которая будет производить праздничные залпы, Евгений Миненков.

Салют начнется в 22.30 по местному времени. Также залпы прогремят в Октябрьске и Сызранском районе. В Самаре салют состоится после 22.00 на набережной у Ладьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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