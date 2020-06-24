2020-06-24T20:11:27+03:00
Общество

В Самарской области с коронавирусом справились еще 96 человек

42 из них лечились в больнице, 54 – дома
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всего поправились 2405 жителей Самарской области.Всего поправились 2405 жителей Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области еще 96 человек вылечились от коронавируса. 54 из них лечились дома, 42 были в больнице, сообщает оперативный штаб Самарской области.

- Выздоровело больше половины пациентов - 2405 человек, в том числе вчера 96 человек: 54 из Самары, Тольятти, Сызрани закончили амбулаторное лечение, 42 выписались из стационаров Самары, Тольятти, Волжской ЦРБ, - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе заразу подцепили 4 502 человека. 53 жителя области скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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