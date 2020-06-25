Жертвами убийцы в Крутых Ключах стали уже два человека

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:44:16+03:00

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Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жестокого убийства в микрорайоне Крутые Ключи. В результате конфликта в дачном массиве «Железнодорожник» погибли два человека. Возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, что произошло все 20 июня. По версии следствия, 33-летний мужчина пришел к своему 42-летнему знакомому в «Железнодорожник». Между ними произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину участка множественные удары ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Также подозреваемый ранил 47-летнюю женщину. Она умерла в больнице. Кроме того, досталось 60-летнему мужчине. Он сейчас находится на стационарном лечении.

- Возбуждены два уголовных дела по факту убийства и одно уголовное дело по факту покушения на убийство. Все они сейчас объединены в одно производство, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Елена Шкаева.

Подозреваемого уже задержали. Сегодня, 25 июня, ему будут избирать меру пресечения. Следователи выйдут в суд с ходатайством на арест. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU