Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 июня 2020 года: подтвердились 55 случаев

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:46:18+03:00

По данным на 25 июня 2020 года в Самарской области выявили 55 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 55 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4557 человек. 2429 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7113 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 885 жителей, в Московской области – 467. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 319 и 221 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 613 994 человека, 375 164 пациента выздоровели (6342 за прошедший день), 8605 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 92 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU