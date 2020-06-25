Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 55 жителей Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших инфекцией в регионе по данным на сегодня, 25 июня. Общее число зараженных достигло 4557 человек, а за сутки прибавилось 55 больных.
– 31 пациент зафиксирован в Самаре, девять – в Тольятти. Пятеро в Сызрани, четверо – в Новокуйбышевске, трое – в Кинеле. По одному новому заболевшему появилось в Октябрьске, Приволжском и Шенталинском районах, – говорится в сообщении.
12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Семь таких граждан в Самаре, по двое – в Сызрани и Кинеле, еще один – в Октябрьске. У 32 жителей области коронавирус нашли при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 11 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU