2020-06-25T12:03:11+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 55 жителей Самарской области

Узнали, где и как заразились коронавирусом еще 55 человек в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Всего в Самарской области 4557 заболевших коронавирусомВсего в Самарской области 4557 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших инфекцией в регионе по данным на сегодня, 25 июня. Общее число зараженных достигло 4557 человек, а за сутки прибавилось 55 больных.

– 31 пациент зафиксирован в Самаре, девять – в Тольятти. Пятеро в Сызрани, четверо – в Новокуйбышевске, трое – в Кинеле. По одному новому заболевшему появилось в Октябрьске, Приволжском и Шенталинском районах, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Семь таких граждан в Самаре, по двое – в Сызрани и Кинеле, еще один – в Октябрьске. У 32 жителей области коронавирус нашли при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 11 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура просит отправить экс-главу ГЖИ в колонию на 6 лет
В Самаре наградили победителей конкурса детского творчества
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 55 жителей Самарской области
В Самаре женщина украла у другой женщины мобильный телефон
В Самаре на перекрестке столкнулись две ВАЗовские легковушки
Жителей Самары спросили, что нужно сделать около «Самара Арены»
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 июня 2020 года: подтвердились 55 случаев
Жертвами убийцы в Крутых Ключах стали уже два человека
Стало известно, какие судьи будут работать на матче «Зенит» – «Крылья Советов»
Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Самарской области
В Самарской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
В Самарской области мужчина едва не лишился автомобиля из-за долгов по налогам
Самарцам рассказали, когда вернут деньги за билеты на «Рок над Волгой»
В Самарской области 29-летнего парня будут судить за вырубку деревьев
Самарской области снова угрожает сильный ветер
Необычный салют прогремел над «Ладьей» в Самаре
В Самаре рассказали, почему COVID-19 не пришел в храмы и мечети
В Самарской области с коронавирусом справились еще 96 человек
В Тольятти пропала 14-летняя девочка с «ежиком»
В Самаре минздрав опроверг слухи о прекращении тестирования на коронавирус