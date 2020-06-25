Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 55 жителей Самарской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:03:11+03:00

Узнали, где и как заразились коронавирусом еще 55 человек в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших инфекцией в регионе по данным на сегодня, 25 июня. Общее число зараженных достигло 4557 человек, а за сутки прибавилось 55 больных.

– 31 пациент зафиксирован в Самаре, девять – в Тольятти. Пятеро в Сызрани, четверо – в Новокуйбышевске, трое – в Кинеле. По одному новому заболевшему появилось в Октябрьске, Приволжском и Шенталинском районах, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Семь таких граждан в Самаре, по двое – в Сызрани и Кинеле, еще один – в Октябрьске. У 32 жителей области коронавирус нашли при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 11 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU