2020-06-25T14:57:36+03:00
Спорт

Защитник «Крыльев Советов»: «Нельзя зацикливаться на поражении от «Ахмата». Нужно двигаться дальше»

Самарцы проиграли дебютную встречу после рестарта чемпионата со счетом 2:4
Владислав КИРСАНОВ
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Поражение отбросило самарцев на последнее место в турнирной таблицеПоражение отбросило самарцев на последнее место в турнирной таблицеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от поражения в дебютном поединке после возобновлении чемпионата. Напомним, игра на «Самара Арене» закончилась для КС поражением от «Ахмата» со счетом 2:4.

– Разбор игры провели, тренерский штаб указал нам на все ошибки. Конечно, любое поражение обидно, но нельзя зацикливаться, а надо делать выводы и двигаться дальше, – рассказал Комбаров в интервью «Р-Спорту».

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита». Игра состоится завтра, 26 июня, и начнется в 21:30 по самарскому времени. КС находятся на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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