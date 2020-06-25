Тайна голосования Дмитрия Азарова раскрыта

25 Июнь 2020 2020-06-25T23:30:10+03:00

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В первый день голосования за поправки в Конституцию на избирательном участке был замечен глава Самарской области Дмитрий Азаров. Для волеизъявления он отправился в школу 132, которую когда-то закончил. Губернатор объяснил, что решил лично показать: не надо ждать 1 июля, голосуйте в любой удобный день.

"Принять участие в формировании Конституции - такая честь, которая выпадает не каждому поколению. Сегодня мы закладываем фундамент развития страны на десятилетия вперёд, сохраняя традиции, защищая границы нашей Родины, защищая историческую память", - губернатор прокомсентировал свой поступок для СМИ. Он подчеркнул, что голосует заранее, потому что 1 июля у него бцдет напряженный график. И напомнил о том, что отдать голос - дело каждого.

Никакой интриги касательно своеоо выбора Дмитрий Азаров не оставил. На фотографии он опускает бюллетень лицевой стороной наружу и увидеть его ответ может каждый. Губернатор ожидаемо согласился с поправками.

Напомним, что голосование за поправки в Конституции будет проходить неделю, до 1 июля. Избирательная комиссия придет и на дом, тауже участок можно посетить в любой из дней, чтобы не создавать толпу. Каждому избирателю вручают маску, перчатки, листовку и ручку. Это требования безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU