2020-06-26T09:56:09+03:00
Общество

В Самаре пешеходный мост через Московское шоссе начнут строить в этом году

Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Спиридонов
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Работы должны быть выполнены в течение 2020 годаРаботы должны быть выполнены в течение 2020 годаФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Самаре запланировано строительство пешеходного моста через Московское шоссе. По словам замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Спиридонова, работы намечены на текущий год.

– Строительство есть в планах у Росавтодора на этот год. Мост появится в районе поселка Мехзавод, – сообщил Спиридонов в своем твиттере.

Ранее глава региона Дмитрий Азаров в своем инстаграме показал предварительные эскизы того, что будет возведено. Ранее на этом месте был подземный переход, но в ходе реконструкции магистрали его засыпали. Местные жители, а также работники завода «Салют» уже давно просили обустроить здесь безопасный пешеходный переход. В итоге губернатор поручил провести необходимые работы. Строительство надземного перехода должно быть закончено до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцам рассказали, что делать при встрече с детенышами диких зверей
В Самаре в жестком ДТП трех автомобилей пострадали четыре человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 60 жителей Самарской области
По Тольятти разъезжал пьяный и вооруженный мужчина на мопеде
Предприниматель из Самары едва не лишился автомобиля из-за долгов по аренде
Самарские телевизионщики стали лауреатами Всероссийского конкурса «Герои пера»
В Самарской области отмечается небывалый урожай земляники
Стало известно, сколько самарцев развелось во время пандемии коронавируса
Министр ЖКХ Самарской области поздравил СВГК с юбилеем
В Самарской области проходят обсуждения по поправкам в Трудовой кодекс об удаленной работе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 июня 2020 года: подтвердились 60 случаев
Дмитрий Азаров попросил самарцев защитить Россию
Баскетболиста «Самара» Владимира Пичкурова признали самым ценным игроком сезона в Суперлиге
Эта ночь в Самарской области стала самой холодной за 37 лет
Завод «АКОМ» отметил свое 18-летие
В Самаре пешеходный мост через Московское шоссе начнут строить в этом году
Самарцев зовут на вебинар по налогам и налоговым льготам из-за коронавируса
«Крылья Советов» хотели подписать экс-игрока «Челси» Оби Микеля
В Самарской области в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»
В авангарде прогресса: КНПЗ поздравляет сотрудников с Днем молодежи
В пятницу на улицы Сызрани выйдут патрули ГИБДД
Стало известно, как в Самарской области хотят решать проблему дефицита врачей на скорой помощи
Дмитрий Азаров досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию