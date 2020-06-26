В Самаре пешеходный мост через Московское шоссе начнут строить в этом году

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:56:09+03:00

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В Самаре запланировано строительство пешеходного моста через Московское шоссе. По словам замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Спиридонова, работы намечены на текущий год.

– Строительство есть в планах у Росавтодора на этот год. Мост появится в районе поселка Мехзавод, – сообщил Спиридонов в своем твиттере.

Ранее глава региона Дмитрий Азаров в своем инстаграме показал предварительные эскизы того, что будет возведено. Ранее на этом месте был подземный переход, но в ходе реконструкции магистрали его засыпали. Местные жители, а также работники завода «Салют» уже давно просили обустроить здесь безопасный пешеходный переход. В итоге губернатор поручил провести необходимые работы. Строительство надземного перехода должно быть закончено до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU