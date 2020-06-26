Завод «АКОМ» отметил свое 18-летие

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:47:40+03:00

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25 июня 2020 года аккумуляторный завод «АКОМ» в Жигулевске отметил очередную дату со дня выпуска первой товарной продукции. Именно здесь 18 лет назад было организовано производство аккумуляторных батарей (АКБ), которое стало флагманом отечественной отрасли химических источников тока. Коллектив АО «АКОМ» с гордостью несет этот статус, четко осознавая, что на предприятие равняются другие производители.

По объемам производства и реализации аккумуляторов в России «АКОМ» лидирует восьмой год подряд. На старте производства в 2002 году завод был рассчитан на ежегодный выпуск 1 млн АКБ, сейчас производственные возможности предприятия выросли до 3,5 млн батарей в год. В 2019 году объём выпуска превысил рекордные 2,6 млн. АКБ (+100 тыс. к 2018 году).

Из года в год предприятие добивается значительных производственно-технологических успехов и общественно значимых достижений, наиболее яркие из которых находят место на заводской «Аллее славы».

В прошедшем году «АКОМ» первым в России начал производство полного цикла стартерных аккумуляторов с технологией AGM (Absorbent Glass Mat), а батарея REACTOR получила Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

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Благодаря участию в национальном проекте, предприятие опережающими темпами наращивает производительность труда - по итогам 2019 года прирост составил 22% относительно базового 2017 года. В Конкурсе лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева «АКОМ» завоевал I место за лучшие показатели в развитии персонала, а во Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России» - IV место. В декабре 2019 года «АКОМ» первым в Самарской области получил заем Фонда развития промышленности на повышение производительности труда в максимально возможном размере софинансирования по этой программе - 300 млн. рублей.

«АКОМ» является основным российским экспортером стартерных автомобильных аккумуляторов и единственным отечественным производителем АКБ, который имеет право на выпуск продукции со знаком «Сделано в России». Завод обеспечивает 65% всего российского экспорта аккумуляторов, поставляя продукцию в 18 стран мира. В 2019 году зарубежные отгрузки предприятия увеличились почти на 10% относительно предыдущего года, освоены новые рынки: Польша, Болгария, Туркменистан. Участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» позволит предприятию к 2024 году увеличить объем экспорта более чем на 60% по сравнению с базовым 2017 годом. По итогам работы на зарубежных рынках «АКОМ» занял I место в российском рейтинге корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в отрасли «Автомобильное машиностроение» и II место во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта в категории «Крупный бизнес» (номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»), в федеральном рейтинге «ТехУспех-2019» завод разместился на 16 месте по экспорту среди крупного бизнеса.

В феврале 2020 года состоялась Вторая ежегодная международная научно-техническая конференция «BATTERY INNOVATION», которую «АКОМ» традиционно организует совместно с научно-техническим центром «Аккумулятор инноваций». В этом году мероприятие собрало более 160 экспертов отрасли, представляющих предприятия и организации из разных стран, в том числе Ассоциацию европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов «ЕВРОБАТ», в которой Россию в сфере производства химических источников тока представляет «АКОМ» как единственный российский участник.

Являясь главным поставщиком АКБ на российские автозаводы, в 2020 году «АКОМ» вошел в перечень системообразующих предприятий России. Завод обеспечивает более половины всех поставок на автосборочные конвейеры страны: АВТОВАЗ, РЕНО РОССИЯ, Группа ГАЗ, Петербургский тракторный завод, УралАЗ – давние партнеры предприятия. В 2019 году «АКОМ» начал поставки на российские производства Peugeot, Citroen, HAVAL, KIA. Завод возобновил отгрузки на Opel, а также получил номинацию на поставки грузовых АКБ для КАМАЗа. Осуществлен выход на рынок автопроизводителей Белоруссии: сегодня «МАЗ» на 100% комплектует свои автомобили батареями из Жигулевска, кроме того, «АКОМ» налаживает сотрудничество с заводом «БЕЛДЖИ».

Успех предприятия обусловлен, в том числе, поддержкой региональных и федеральных властей, благодаря которой «АКОМ» вносит весомый вклад в развитие инвестиционного и промышленного потенциала Самарской области. В поздравительном адресе Министерства промышленности и торговли Самарской области отмечена высокая значимость предприятия для региональной экономики: «Высочайший профессионализм и компетентность руководителей и сотрудников, прекрасные трудовые традиции позволяют успешно проводить модернизацию производства, внедрять инновации, совершенствовать качество продукции. Сейчас перед вами стоят новые задачи, успешное решение которых позволит перейти предприятию на новый более высокий уровень развития».

Поздравления в адрес тружеников предприятия выразила Дума городского округа Жигулевск, отметив, что «АКОМ», являясь крупнейшим работодателем города, на протяжении всей своей истории остается верным принципу активного участия в социальной политике муниципалитета и развитии промышленного потенциала.

В соответствии с традицией в АО «АКОМ» в знаменательные события и памятные даты лучшие сотрудники завода награждаются знаками отличия. И этот день не стал исключением серебряными значками «АКОМ» и Почетными грамотами предприятия были удостоены отличившиеся работники.

Прошедший год ознаменовался новой вехой в истории «АКОМ» - начаты работы по запуску производства промышленных аккумуляторов. Компания «АКОМ-Индастриал», входящая в группу компаний «АКОМ», получила заем Фонда развития промышленности, заключив соглашение о технологической поддержке с мировым лидером в сфере производства промышленных аккумуляторов Eternity Technologies.

Президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев отмечает, что за успехами предприятия стоит работоспособность огромного коллектива, который за годы работы стал большой семьей под названием «АКОМ». Главные усилия руководства компании сосредоточены на сохранении и развитии кадрового потенциала. Коллективный договор предприятия значительно шире стандартных документов, предусмотренных трудовым законодательством, он гарантирует работникам индексации заработной платы и материальную помощь, доплаты за стаж и годовую премию. Все работники поощряются за добросовестный труд и достигнутые экономические, финансовые, материальные и другие результаты. Каждый может получить новые компетенции, новые профессиональные навыки и карьерное продвижение. Принцип работы компании «АКОМ» заключается в непрерывном процессе совершенствования. Нынешние непростые времена – это еще одна проверка на прочность. Как подчеркивает Николай Игнатьев, с таким коллективом «АКОМ» не просто справится с текущими вызовами, но станет еще более закаленным, готовым к новым вызовам и свершениям!

ИСТОЧНИК KP.RU