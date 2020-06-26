В Самарской области проходят обсуждения по поправкам в Трудовой кодекс об удаленной работе

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:07:28+03:00

В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу 1 января 2021 года

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В регионах России стартовало общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс. Напомним, они касаются закрепления в документе особенностей удаленной работы: виды, взаимодействие с работодателем и право на офлайн. Изменения в закон уже поддержали депутаты и власти Челябинской области. В Самарской области обсуждения решили провести дистанционно.

- Возможность удаленной работы с сохранением трудовых гарантий - это новелла в трудовом законодательстве, которая показала свою актуальность в сложившихся реалиях. Прежде всего, такая форма работы будет востребована маломобильными гражданами. Сейчас в регионе проходят обсуждения в профсоюзных организациях, советах трудовых коллективов, профессиональных сообществах дистанционно и в заочной форме, - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Также он отметил, что все поступившие предложения обсудят на заседании фракции. Это нужно сделать до 10 июля. После этого члены самарского отделения партии направят предложения в федеральный центр. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля. Второе чтение намечено на осень. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU