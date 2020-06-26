2020-06-26T11:07:28+03:00
Общество

В Самарской области проходят обсуждения по поправкам в Трудовой кодекс об удаленной работе

В них участвуют профсоюзные организации, советы трудовых коллективов и профсообщества
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу 1 января 2021 годаВ «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу 1 января 2021 года
Изменить размер текста:

В регионах России стартовало общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс. Напомним, они касаются закрепления в документе особенностей удаленной работы: виды, взаимодействие с работодателем и право на офлайн. Изменения в закон уже поддержали депутаты и власти Челябинской области. В Самарской области обсуждения решили провести дистанционно.

- Возможность удаленной работы с сохранением трудовых гарантий - это новелла в трудовом законодательстве, которая показала свою актуальность в сложившихся реалиях. Прежде всего, такая форма работы будет востребована маломобильными гражданами. Сейчас в регионе проходят обсуждения в профсоюзных организациях, советах трудовых коллективов, профессиональных сообществах дистанционно и в заочной форме, - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Также он отметил, что все поступившие предложения обсудят на заседании фракции. Это нужно сделать до 10 июля. После этого члены самарского отделения партии направят предложения в федеральный центр. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля. Второе чтение намечено на осень. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области от коронавируса вылечили еще 49 человек
Самарцам рассказали, что делать при встрече с детенышами диких зверей
В Самаре в жестком ДТП трех автомобилей пострадали четыре человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 60 жителей Самарской области
По Тольятти разъезжал пьяный и вооруженный мужчина на мопеде
Предприниматель из Самары едва не лишился автомобиля из-за долгов по аренде
Самарские телевизионщики стали лауреатами Всероссийского конкурса «Герои пера»
В Самарской области отмечается небывалый урожай земляники
Стало известно, сколько самарцев развелось во время пандемии коронавируса
Министр ЖКХ Самарской области поздравил СВГК с юбилеем
В Самарской области проходят обсуждения по поправкам в Трудовой кодекс об удаленной работе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 июня 2020 года: подтвердились 60 случаев
Дмитрий Азаров попросил самарцев защитить Россию
Баскетболиста «Самара» Владимира Пичкурова признали самым ценным игроком сезона в Суперлиге
Эта ночь в Самарской области стала самой холодной за 37 лет
Завод «АКОМ» отметил свое 18-летие
В Самаре пешеходный мост через Московское шоссе начнут строить в этом году
Самарцев зовут на вебинар по налогам и налоговым льготам из-за коронавируса
«Крылья Советов» хотели подписать экс-игрока «Челси» Оби Микеля
В Самарской области в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»
В авангарде прогресса: КНПЗ поздравляет сотрудников с Днем молодежи
В пятницу на улицы Сызрани выйдут патрули ГИБДД
Стало известно, как в Самарской области хотят решать проблему дефицита врачей на скорой помощи
Дмитрий Азаров досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию