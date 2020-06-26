Министр ЖКХ Самарской области поздравил СВГК с юбилеем

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:12:23+03:00

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В июне 1945 года по постановлению Госкомитета обороны СССР было принято решение исполкома Куйбышевского горсовета депутатов трудящихся об организации треста. «Куйбышевгоргаз». Так началась история газового хозяйства, технической эксплуатацией которого в настоящее время занимается Средневолжская газовая компания.

С этим знаковым событием коллектив компании поздравил министр энергетики и ЖКХ Самарской области.

Уважаемые работники Средневолжской газовой компании!

В июне 1945 года было положено начало газификации Куйбышева и образованию городского газового хозяйства, которое в настоящее время обслуживает и развивает Средневолжская газовая компания.

Ваш коллектив не только достойно справляется с задачей обеспечения надежной работы системы газораспределения областной столицы, но и активно развивает систему газоснабжения региона в координации с правительством Самарской области. Благодаря этому уровень газификации в нашей губернии сегодня один из самых высоких в стране.

Ваша компания вносит свой вклад в развитие инфраструктуры региона, участвуя в крупных проектах стратегической значимости. Так, только в Самаре к Чемпионату мира по футболу было реконструировано и переложено порядка 10 километров газопроводов. А для ввода вновь построенного Фрунзенского моста было переложено шесть участков газовой сети.

Основа достижений вашего предприятия — это неустанный труд нескольких поколений работников. Отрадно, что сегодня коллектив СВГК достойно выполняет свою работу, сохраняя и приумножая трудовые традиции. В этот день желаю каждому работнику новых трудовых свершений, реализации намеченных планов, творческих и производственных успехов, процветания, здоровья и долгих лет жизни. Уверен, что ваша организация, как и прежде, будет примером в общественной и производственной деятельности, совершенствовании системы газоснабжения Самарской области и обеспечении ее безопасного газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU