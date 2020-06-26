Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 60 жителей Самарской области

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:23:12+03:00

Выяснили, где и как заразились коронавирусом еще 60 человек в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели еще 60 жителей региона. Отметим, общее число заболевших COVID-19 в губернии достигло 4617 человек. 2478 из них выздоровели, еще 53 – скончались.

– 21 человек в Самаре, 13 – в Тольятти. По пять в Новокуйбышевске и Сызрани. Четверо в Отрадном, трое – в Волжском районе, двое – в Шигонском районе. По одному в Чапаевске, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Приволжском, Ставропольском районах, а также в Похвистневе, – говорится в сообщении.

14 граждан ранее контактировали с уже заболевшими. По четыре таких человека в Самаре и Тольятти, трое – в Сызрани, двое – в Шигонском районе, один – в Отрадном. У 33 пациентов нашли коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 13 человек болели инфекцией, но не имели никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU