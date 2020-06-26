Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 июня 2020 года: подтвердились 60 случаев

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:49:46+03:00

За сутки в России появилось еще 6800 новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 26 июня 2020 года в Самарской области выявили 60 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4617 человек. 2478 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6800 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 813 жителей, в Московской области – 390. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 295 и 223 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 620 794 человека, 384 152 пациента выздоровели (8988 за прошедший день), 8781 больной умер. За последний день от инфекции скончались 176 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU