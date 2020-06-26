2020-06-26T13:33:50+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса вылечили еще 49 человек

Общее количество выписанных граждан составляет 2478 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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На амбулаторно и стационарном лечении остаются 2086 человекНа амбулаторно и стационарном лечении остаются 2086 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек удалось вылечить от новой инфекции за прошедшие сутки.

– За минувший день выздоровели 49 жителей региона. 18 из них выписаны из стационаров Самары и Тольятти, еще 31 человек из Самары, Тольятти и Сызрани закончил амбулаторное лечение, – сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число пациентов, победивших коронавирус в Самарской области, составляет 2478 человек. Это больше половины от всех зафиксированных заболевших, которых сегодня, 26 июня, стало 4617. 53 человека скончались. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2086 жителей Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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