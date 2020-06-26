В Самарской области от коронавируса вылечили еще 49 человек
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек удалось вылечить от новой инфекции за прошедшие сутки.
– За минувший день выздоровели 49 жителей региона. 18 из них выписаны из стационаров Самары и Тольятти, еще 31 человек из Самары, Тольятти и Сызрани закончил амбулаторное лечение, – сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число пациентов, победивших коронавирус в Самарской области, составляет 2478 человек. Это больше половины от всех зафиксированных заболевших, которых сегодня, 26 июня, стало 4617. 53 человека скончались. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2086 жителей Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU