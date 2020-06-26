2020-06-26T14:15:13+03:00
Происшествия

Беспилотник помог найти подозреваемого в двойном убийстве в Крутых Ключах

Полицейские рассказали подробности жестокой расправы в Красноглинском районе
Михаил ГОРЮНОВ
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Технические средства помогли полиции найти злодеяТехнические средства помогли полиции найти злодеяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стало известно, как оперативники нашли предполагаемого убийцу двоих человек рядом с дачным массивом «Железнодорожник» в Крутых Ключах. Помогли сотрудникам уголовного розыска не только смекалка, но и технические средства.

Напомним, что преступление было совершено днем 20 июня. В поле полицейские, получившие сообщение от местных жителей, обнаружили следы пикника и труп 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Еще двоих человек - 60-летнего знакомого погибшего и 47-летнюю женщину - госпитализировали с похожими порезами. У последней, к сожалению, выжить не получилось.

К розыску преступника подключили патрульных, участковых, инспекторов ДПС и УР отдела полиции № 8, что в Красноглинском районе. В работе силовики использовали беспилотный летательный аппарат, благодаря которому в режиме онлайн удалось вести наблюдение мест возможного появления злоумышленника.

- Правоохранители выяснили, что нападавший был знаком с убитым мужчиной. Незадолго до трагедии их вместе видели в одной из торговых точек. Об этом свидетельствуют и записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в магазине, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

33-летнего подозреваемого стражи порядка задержали на улице в Крутых Ключах. Он не судим, нигде не работает. Фигурант признался в содеянном и заявил, что причиной его зверского поступка стала бытовая ссора. Нож мужчина выбросил, но его уже нашли в одном из водоемов района.

В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовные дела по факту убийств и покушения на убийство. Расследование продолжается. Задержанного накануне арестовали в Красноглинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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