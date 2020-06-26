В метро Самары готовят к запуску терминалы по продаже жетонов

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:25:08+03:00

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В Самарском метрополитене уже скоро заработают аппараты по продаже жетонов и пополнению транспортных карт. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

- Сейчас проводится очередной этап пусконаладочных работ автоматов по продаже жетонов. О том, когда они заработают, сообщим после завершения данного процесса, - уточнили представители МП «Самарский метрополитен» в твиттере.

Напомним, что терминалы появились возле касс метро в начале этого года. Но их экраны были долгое время закрыты. Сейчас горожане заметили, что аппараты начали включать, но пока воспользоваться ими нельзя — идет отладка. Предполагается, что терминалы будут принимать плату как наличным, так и безналичным способом (с помощью банковских карт и специальных мобильных приложений), пополнять смарт-карты и показывать остаток на проездных билетах.

ИСТОЧНИК KP.RU