2020-06-26T14:25:08+03:00
Общество

В метро Самары готовят к запуску терминалы по продаже жетонов

Сейчас там проводят пусконаладочные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Терминалы уже скоро должны запустить в работу / Фото: МП "Самарский метрополитен"Терминалы уже скоро должны запустить в работу / Фото: МП "Самарский метрополитен"Фото: Twitter.com
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В Самарском метрополитене уже скоро заработают аппараты по продаже жетонов и пополнению транспортных карт. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

- Сейчас проводится очередной этап пусконаладочных работ автоматов по продаже жетонов. О том, когда они заработают, сообщим после завершения данного процесса, - уточнили представители МП «Самарский метрополитен» в твиттере.

Напомним, что терминалы появились возле касс метро в начале этого года. Но их экраны были долгое время закрыты. Сейчас горожане заметили, что аппараты начали включать, но пока воспользоваться ими нельзя — идет отладка. Предполагается, что терминалы будут принимать плату как наличным, так и безналичным способом (с помощью банковских карт и специальных мобильных приложений), пополнять смарт-карты и показывать остаток на проездных билетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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