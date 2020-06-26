2020-06-26T14:46:21+03:00
Общество

В Самаре взяли под охрану «Дачу со слонами»

Скоро памятник архитектуры передадут новому собственнику
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дом купца Головкина ждет серьезная реставрацияДом купца Головкина ждет серьезная реставрацияФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самаре близится начало реконструкции «Дачи со слонами». Этот памятник архитектуры уже давно требует обновления, но денег у муниципалитета на эти работы, стоимость которых, по оценке экспертов, может составить около 100 млн рублей, не было. В итоге здание решили передать в федеральную собственность — на баланс СамГТУ, сейчас этот процесс в самом разгаре.

- Самарский государственный технический университет уже выставил на объекте свою охрану. Скоро начнем возрождение этого уникального памятника. После реставрации здесь разместят школу молодых архитекторов, - написал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Отметим, что на территории школы архитекторов в будущем планируют проводить международные пленэры для студентов и преподавателей, сделать открытую экспозицию, а также постоянную выставку, которая будет посвящена купцу Константину Головкину — создателю и первому владельцу особняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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