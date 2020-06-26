АО «СамГЭС» выпустило мобильное приложение для клиентов

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:22:57+03:00

Теперь передать показания счетчика или подключить электронную квитанцию можно без посещения сайта компании

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Компания «Самарагорэнергосбыт» запустила мобильное приложение, с помощью которого оплатить счета за электроэнергию можно будет не выходя из дома.

Установите приложение себе на смартфон, если он работает на операционной системе Android или Apple. Скачать его можно в AppStore и GooglePlay, для этого в поисковой строке нужно ввести «Самарагорэнергосбыт» или «СамГЭС». Чтобы войти в приложение, пользователям необходимо воспользоваться логином и паролем от своего личного кабинета на сайте компании. Новым пользователям предложат пройти несложную регистрацию.

Благодаря мобильному приложению АО «СамГЭС» самарцы смогут передавать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, а также заказать сверку взаиморасчетов.

Напоминаем потребителям о важности своевременной оплаты электроэнергии в полном объеме не позднее 25-го числа для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения г.о. Самара.

Скачать бесплатное мобильное приложение АО "СамГЭС" в интернет-магазине GooglePlay.

Скачать бесплатное мобильное приложение АО «СамГЭС» в интернет магазине AppStore

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ИСТОЧНИК KP.RU