АО «СамГЭС» выпустило мобильное приложение для клиентов
Компания «Самарагорэнергосбыт» запустила мобильное приложение, с помощью которого оплатить счета за электроэнергию можно будет не выходя из дома.
Установите приложение себе на смартфон, если он работает на операционной системе Android или Apple. Скачать его можно в AppStore и GooglePlay, для этого в поисковой строке нужно ввести «Самарагорэнергосбыт» или «СамГЭС». Чтобы войти в приложение, пользователям необходимо воспользоваться логином и паролем от своего личного кабинета на сайте компании. Новым пользователям предложат пройти несложную регистрацию.
Благодаря мобильному приложению АО «СамГЭС» самарцы смогут передавать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, а также заказать сверку взаиморасчетов.
Напоминаем потребителям о важности своевременной оплаты электроэнергии в полном объеме не позднее 25-го числа для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения г.о. Самара.
Скачать бесплатное мобильное приложение АО "СамГЭС" в интернет-магазине GooglePlay.
Скачать бесплатное мобильное приложение АО «СамГЭС» в интернет магазине AppStore
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ИСТОЧНИК KP.RU