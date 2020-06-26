Самарский депутат проверил соблюдение безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:38:12+03:00

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В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Проголосовать за или против изменений в основной закон страны можно не только на избирательном участке, но и во дворе своего дома. Организовать выездное голосование можно по звонку в участок. Такой возможностью уже воспользовались жители поселения Красносамарское Кинельского района.

- Члены комиссии молодцы. Работа с людьми всегда требует энергозатрат, а тут еще полная экипировка: маски-перчатки, средства защиты. Все продумано для удобства и безопасности граждан. Очень приятно, что много молодежи среди голосующих, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, который решил лично проверить, как в поселении соблюдают легитимность и безопасность голосования.

К слову, накануне, 25 июня, депутат уже отдал свой голос по поправкам в Конституцию. Он сходил на избирательный участок возле своего дома и не только проголосовал, но и убедился, что там обеспечили безопасность жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU