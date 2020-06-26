В Самаре сократят почти 400 сотрудников РКЦ «Прогресс»
Жители Самары в социальных сетях обеспокоились ситуацией, которая происходит на местном заводе РКЦ «Прогресс». По словам горожан, там планируются сокращения, большинство людей находятся без дела.
– РКЦ «Прогресс» уведомило службу занятости о сокращении 397 своих сотрудников. В случае нарушения трудового законодательства всегда можно обратиться и сообщить информацию в Государственную инспекцию труда в Самарской области, – сообщили представители министерства труда Самарской области в своем твиттере.
Годом ранее с предприятия было уволено порядка 800 сотрудников, а в мае текущего года был введен режим простоя. Отметим, что текущее сокращение является плановым, при этом это данные за полугодовой период работы завода.
ИСТОЧНИК KP.RU