В Самаре сократят почти 400 сотрудников РКЦ «Прогресс»

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:58:40+03:00

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Жители Самары в социальных сетях обеспокоились ситуацией, которая происходит на местном заводе РКЦ «Прогресс». По словам горожан, там планируются сокращения, большинство людей находятся без дела.

– РКЦ «Прогресс» уведомило службу занятости о сокращении 397 своих сотрудников. В случае нарушения трудового законодательства всегда можно обратиться и сообщить информацию в Государственную инспекцию труда в Самарской области, – сообщили представители министерства труда Самарской области в своем твиттере.

Годом ранее с предприятия было уволено порядка 800 сотрудников, а в мае текущего года был введен режим простоя. Отметим, что текущее сокращение является плановым, при этом это данные за полугодовой период работы завода.

ИСТОЧНИК KP.RU