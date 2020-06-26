В Самаре предотвратили фальсификацию голосования

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:56:46+03:00

В Самаре предотвратили нарушение при голосовании за Конституцию

Мужчина хотел проголосовать за членов всей семьи, но теперь все бюллетени будут признаны недействительными

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В Самаре пресекли попытку нарушения правил голосования. Мужчина при голосовании вне помещения ввел членов УИК в заблуждение и проголосовал не только за себя, но и за всю семью. Но обман не прошел - в Самаре прозрачность голосования контролируют особо.

На заседании комиссии уже вечером решено обратиться в правоохранительные органы, чтобы там это ЧП расследовали.

- Любые попытки дискредитации порядка голосования не останутся безнаказанными. В этом вопросе облизбирком занимает самую жёсткую позицию, - рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

Бюллетени сейчас опечатаны и будут признаны недействительными. А членов избирательной комиссии, которые допустили нарушение, отстранили от дальнейшей работы. Напомним, что с 25 июня началось голосование за поправки в Конституцию. Сегодня Дмитрий Азаров призвал горожан обязательно прийти на участки, если они осознают себя частью великого народа.

ИСТОЧНИК KP.RU