В Самаре предотвратили фальсификацию голосования
В Самаре пресекли попытку нарушения правил голосования. Мужчина при голосовании вне помещения ввел членов УИК в заблуждение и проголосовал не только за себя, но и за всю семью. Но обман не прошел - в Самаре прозрачность голосования контролируют особо.
На заседании комиссии уже вечером решено обратиться в правоохранительные органы, чтобы там это ЧП расследовали.
- Любые попытки дискредитации порядка голосования не останутся безнаказанными. В этом вопросе облизбирком занимает самую жёсткую позицию, - рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
Бюллетени сейчас опечатаны и будут признаны недействительными. А членов избирательной комиссии, которые допустили нарушение, отстранили от дальнейшей работы. Напомним, что с 25 июня началось голосование за поправки в Конституцию. Сегодня Дмитрий Азаров призвал горожан обязательно прийти на участки, если они осознают себя частью великого народа.
ИСТОЧНИК KP.RU