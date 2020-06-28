Жителя Пензы заставляют платить штрафы за двойника из Самары
С прошлого года житель Пензы вынужден оплачивать штрафы за своего двойника из Самары.
Как сообщает Penzainform, мужчина ездит на автомобиле "Лада Гранта", а его самарский двойник - на Hyundai Solaris, но имена, фамилии, отчества и год рождения у двух автовладельцев идентичны, тут и кроется корень всех проблем.
Житель Пензы никогда в Самаре не был, но то и дело с него взыскивают штрафы - то 500, то 1000, а то и 2,5 тысячи рублей - деньги списывают с пенсионных и зарплатных банковских карт автоматически, а мужчине потом приходится выяснять причины списаний и доказывать всем вокруг, что ПДД нарушал не он.
Часть штрафов удалось отменить, но потраченные силы, время и деньги на переписку с правоохранительными органами уже не вернуть. Списания начались в 2019 году, время идет, проблема не решается, и мужчине приходят все новые и новые штрафы за самарца. Последнему, вероятно, это очень удобно: правила он продолжает нарушать абсолютно безнаказанно.
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ИСТОЧНИК KP.RU