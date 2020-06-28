2020-06-28T10:39:56+03:00
Общество

Жителя Пензы заставляют платить штрафы за двойника из Самары

Интересно, что штрафы приходят на Hyundai Solaris, а житель Пензы ездит на автомобиле "Лада Гранта"
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Камеры фиксируют нарушения в Самаре, а платить за них приходится жителю ПензыКамеры фиксируют нарушения в Самаре, а платить за них приходится жителю ПензыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С прошлого года житель Пензы вынужден оплачивать штрафы за своего двойника из Самары.

Как сообщает Penzainform, мужчина ездит на автомобиле "Лада Гранта", а его самарский двойник - на Hyundai Solaris, но имена, фамилии, отчества и год рождения у двух автовладельцев идентичны, тут и кроется корень всех проблем.

Житель Пензы никогда в Самаре не был, но то и дело с него взыскивают штрафы - то 500, то 1000, а то и 2,5 тысячи рублей - деньги списывают с пенсионных и зарплатных банковских карт автоматически, а мужчине потом приходится выяснять причины списаний и доказывать всем вокруг, что ПДД нарушал не он.

Часть штрафов удалось отменить, но потраченные силы, время и деньги на переписку с правоохранительными органами уже не вернуть. Списания начались в 2019 году, время идет, проблема не решается, и мужчине приходят все новые и новые штрафы за самарца. Последнему, вероятно, это очень удобно: правила он продолжает нарушать абсолютно безнаказанно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарских водителей оштрафовали за ошибку дорожников

Автомобилистам пришли штрафы по 5000 рублей за пересечение сплошной линии, которой не должно быть (подробности)

Ошибка кода: В Сызрани коммунальщики прислали жильцам неправильные квитанции

Августовские платежки за горячую воду объявлены недействительными (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самара, Тольятти и Сызрань снова в числе "лидеров" по числу заболевших коронавирусом
Самарские водолазы прямо по дну реки провели интернет к плавучей сцене для «Рока на Волге»
В Самарской области выявили еще 62 случая коронавируса
Жителя Пензы заставляют платить штрафы за двойника из Самары
Машина восстановлению не подлежит: под Сызранью "Лада Гранта" вылетела в кювет и перевернулась
В Тольятти молодая мать перепила и заснула, пока ее сын гулял по крышам гаражей
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Сызранью
В Самаре депутат Матвеев не смог оспорить штраф за фейк о коронавирусе
Сызранские рыбаки снова выловили в Волге удивительную рыбу
Самарцев напугал ультрафиолетовый шторм
В Самаре добровольцы 12 часов искали пропавшую бабушку
В Самаре на набережной выстроились очереди в рестораны
Стекло вдребезги: в Тольятти неопытный водитель сбил юного велосипедиста
Туристам предлагают регистрировать виртуальные лагеря на Грушинской поляне
Прокуратура проверит, кто виноват, что в центре города пять вагонов сошли с рельсов
Стало известно, где в Самарской области нашли больше всего зараженных коронавирусом 27 июня
Сызрань атакуют змеи, люди в панике