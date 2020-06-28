В Самарской области выявили еще 62 случая коронавируса

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:06:26+03:00

За сутки в Самарской области делают около пяти тысяч исследований на COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего по стране 6791 заболевших за сутки

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В Самарской области за прошедшие сутки коронавирус нашли еще у 62 человек, таким образом, общее число заболевших с начала пандемии уже составило 4738 человек, из них 2629 пациентов уже выздоровело.

Всего по России за сутки COVID-19 нашли у 6791 человек, 717 заболевших - в Москве, 325 - в Московской области, 285 - в Ханты-Мансийском автономном округе. Сантк-Петербург, который до этого стабильно входил в тройку "лидеров" по числу заболевших, опустился на 6 место, там за сутки коронавирус подтвердили у 217 человек.

Всего в стране с начала пандемии проведено уже более 18 млн тестов на COVID-19, вирус нашли у 634 437 человек, 399 087 из них выздоровели, 9 073 - погибли.

В Самарской области за сутки делают около пяти тысяч тестов на коронавирус, с начала пандемии в регионе скончались 53 пациента, в основном это пожилые люди. Однако в последнее время коронавирус все чаще находят у молодежи, у многих болезнь протекает без всяких симптомов.

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ИСТОЧНИК KP.RU