Самарские водолазы прямо по дну реки провели интернет к плавучей сцене для «Рока на Волге»

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:38:23+03:00

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Сегодня в 8 часов вечера в Самаре состоится «Рок на Волге», концерт будет проходить в онлсайн-формате, хотя территориально группы «Би-2» и «Сплин» действительно будут находиться на Волге.

Напомним, для удивительного мероприятия специалисты уже скрепили при помощи жесткой сцепки две баржи.

- Чтобы смонтировать сцену, потребовалось два дня, портовым краном грузили все необходимое с фур прямо на борт баржи: генераторы, шатры, сценическое оборудование и, конечно, все, что нужно для установки света и съемки видео, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» технический директор «Рока над Волгой» Кирилл Жуков.

По его словам, на плавучих баржах ему работать еще не приходилось. Ранее сцену он ставил на понтонах, но они были гораздо ближе к берегу. Баржи же, на которых сегодня вечером сыграют «Би-2» и «Сплин», стоят в 200 метрах от берега. Отсюда свои сложности: сильный ветер и отсутствие коммуникаций.

- Ветер раскачивает баржу, сцену, пришлось применить растяжку и дополнительные грузы, - говорит Кирилл Жуков. – А проблему с интернетом решили при помощи водолазов. Было много споров, но в итоге решили воспользоваться проводным интернетом, кабеля проложили прямо по дну при помощи водолазов. Им также пришлось за несколько дней до этого почистить дно реки.

Сейчас сцена уже готова. Вечером на ней можно будет увидеть несколько экранов в виде полосок, напротив которых разместили еще один экран, это Zoom. На последнем экране группы «Би-2» и «Сплин» будут видеть людей, которые выиграли концертные билеты.

В ближайшее время в Самаре начнется саундчек – обеим группам потребуется примерно по 4 часа, чтобы проверить и настроить звуковое оборудование под себя и подготовиться к вечернему концерту.

Напомним, увидеть его можно будет бесплатно на платформах МТС Live и МТС ТВ. А также на сайте и в социальной сети «ВКонтаке» и в «Одноклассниках».

Во время концерта все желающие также смогут сделать пожертвование в фонд Константина Хабенского, чтобы помочь детям и взрослым, больным раком головного мозга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787508" frameborder="0"></iframe> В Самаре смонтировали сцену для «Рока на Волге».Ксения ТИМОФЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU