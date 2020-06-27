"Кабель - под водой, баржи на жесткой сцепке": как в Самаре готовят «Рок на Волге»

Его уже никто не ждал, но он не смог не прийти. Сами организаторы говорят, что фестиваль "Рок над Волгой"давно стал самостоятельным и почти живым существом со своими амбициями. Раньше уже так бывало: что-то не складывалось, хотелось уже опустить руки. Но фестиваль сам решал, что ему быть, и волшебным образом сложности решались, находились люди, готовые помочь. В этом году получилось почти так.

- Мы долго искали варианты, чтобы не оставить без интересного мероприятия любителей рока в этом году. И мы его нашли. 28 июня в Самаре пройдет «Рок на Волге». Буква Д в предлоге закрылась COVIDной маской и подсказала новый формат. Это будет трехчасовой онлайн-концерт, который будет проходить на сцене на воде, - в середине недели рассказали организаторы.

Для горожан и жителей всей России это стало сюрпризом. Такого, кажется, не устраивали еще никогда. Раньше рок звучал над Волгой, а теперь сценой для него должна стать сама великая река.

- Для нас самих это было откровением и стало огромной ответственностью. Организовать такое мероприятие - это вызов, но в этом году все сложилось. Нас поддержало Правительство Самарской области, которое оказало содействие в вопросах, связанных с использованием водного пространства и транспортной инфраструктуры. Нам помогли обеспечить высокоскоростной интернет, электроснабжение и дежурство медиков, а так же осуществить безопасность , как на воде, так и на суше. Нам нашли охраняемую защищенную площадку, две баржи, которые уже находились здесь в Самаре. Могли ли эти баржи, на которых возили песок, подумать, чему им предстоит послужить! - говорит организатор «Рока на Волге» Ева Самсонова(концертное агентство NCA). Поддержали организаторов фестиваля не только власти региона, но и "Газпромбанк".

Команда фестиваля к работе приступила уже в четверг вечером. В подготовку вовлечены десятки человек, да и задач немало. Нужно соединить жесткой сцепкой баржи, проложить под водой интернет-кабель, чтобы обеспечить связь, которая позволит провести онлайн-концерт такого масштаба, транслировать и картинку высокого качества, и звук. На одной барже расположится сцена, на второй - огромный экран, куда зрителей будут выводить из ZOOM. Рядом с экраном будут располагаться все объекты продакшн студии. Специалисты смонтируют свет, камеры.

- Мы не будем делать звук для внешнего мира, наша задача скорее обеспечить качественное аудио для передачи в нашу трансляцию. Конечно же, решен и вопрос охраны площадки, охрана будет выставлена по периметру на расстоянии десятка метов, чтобы не было никаких помех, никто не заплывал в гости, - говорит Ева Самсонова.

Сейчас уже построили шатры, возводится сцена, натягиваются баннеры. С берега на баржу с песком все грузит портовый кран. И для организаторов, и для самих актеров это новый опыт. Но все надеются, что энергетика Волги только поможет провести концерт, даст дополнительный заряд позитива.

Рок на Волге 2020 - на баржах и в онлайн-формате.

- У нас выступят группы "Сплин"и "Би-2", они с готовностью согласились на такой необычный опыт, пошли навстречу даже не нам - а своим фанатам, захотели подарить им праздник. Мы уже сейчас в официальной группе «Рок на Волге» в соцсетях разыгрываем 1000 онлайн-билетов, эти люди получат ссылку в ZOOM и попадут на большой экран на второй барже, в виртуальный зрительный зал. Надеемся, что это будет очень зрелищно и красиво. Ведущий Олег Гаркуша в перерыве проведет экскурсию в "закулисье"концерта - это уникальная возможность виртуальных мероприятий. А еще у нас будет концертный мерч, несколько футболок мы планируем разыграть, остальные - футболки и тельняшки - можно будет купить в онлайн-магазине, - делится Ева Самсонова.

А во время онлайн-концерта все желающие смогут помочь детям и молодым людям, которые болеют раком мозга. Для этого буквально с помощью одной СМС можно будет сделать пожертвование в фонд Константина Хабенского.

- Хабенский удивительный человек. Когда он вел у нас фестиваль, он попросил весь гонорар перевести в свой благотворительный фонд. И в этот раз мы решили сделать такую акцию вместе, - объясняет Ева Самсонова.

Сейчас же сцена растет, монтаж всех приспособлений подходит к концу. И организаторы готовы завтра удивить всех необычным волжским роком. Подключайтесь - точно будет весело! Просто включите ваши ТВ, компьютеры или мобильные устройства и смотрите прямую трансляцию абсолютно бесплатно для зрителей по всей России на платформах МТС Live и МТС ТВ. А также на сайте и в социальной сети "ВКонтаке" и в "Одноклассниках" .

Тем более веранды уже открылись. Можно смотреть всем вместе и подпевать любимые песни.