Упрощенная регистрация в личном кабинете АО «СамГЭС» доступна самарцам
Чтобы регистрация в сервисе Личный кабинет АО «СамГЭС» была еще проще и удобнее, мы сократили количество полей для заполнения и ускорили процесс предоставления учетных данных пользователя. Теперь для регистрации достаточно указать ФИО, номер лицевого счета, электронную почту и телефон. По завершении регистрации на электронную почту направляется логин и пароль для входа в личный кабинет. Подтверждённая учётная запись открывает доступ ко всем услугам сервиса:
- Передача показаний прибора учета
- Оплата потреблённой электроэнергии
- Подключение электронной квитанции
- Получение информации о приборе учета
Воспользоваться упрощенной регистрацией вы можете на samges.ru или в мобильном приложении, которое доступно для пользователей Android и iOS.
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ИСТОЧНИК KP.RU