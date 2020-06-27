Упрощенная регистрация в личном кабинете АО «СамГЭС» доступна самарцам

27 Июнь 2020 2020-06-28T13:03:05+03:00

Теперь нужно заполнить меньше полей в форме

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Чтобы регистрация в сервисе Личный кабинет АО «СамГЭС» была еще проще и удобнее, мы сократили количество полей для заполнения и ускорили процесс предоставления учетных данных пользователя. Теперь для регистрации достаточно указать ФИО, номер лицевого счета, электронную почту и телефон. По завершении регистрации на электронную почту направляется логин и пароль для входа в личный кабинет. Подтверждённая учётная запись открывает доступ ко всем услугам сервиса:

- Передача показаний прибора учета

- Оплата потреблённой электроэнергии

- Подключение электронной квитанции

- Получение информации о приборе учета

Воспользоваться упрощенной регистрацией вы можете на samges.ru или в мобильном приложении, которое доступно для пользователей Android и iOS.

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ИСТОЧНИК KP.RU