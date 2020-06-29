2020-06-29T01:39:54+03:00
Спорт

Дмитрий Губерниев восхитился назначением в "Крылья" Андрея Талалаева

Нового тренера спортивный комментатор назвал лучшим выбором для команды
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Андрей Талалаев стал главным тренером КрыльевАндрей Талалаев стал главным тренером Крыльев
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Известный спортивный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение нового главного тренера в "Крылья Советов"

- Талалаев в Самаре! Отличный выбор, "Крылья". Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера. Вперед, "Крылышки", - поделился он эмоциями.

Также Дмитрий рассказал, что считает Андрея Талалаева умным, тонким и медийным человеком, а также отметил, что восхищался его эфирами как футбольного эксперта. Губерниев выразил в своем телеграм канале надежду, что это только начало большого тренерского пути. И особенно подчеркнул, что важно быть, а не казаться.

Напомним, что о назначении нового тренера Крыльев стало известно 29 июня. До этого клуб проиграл Ахмату и Зениту, причем первому - совершенно неожиданно для фанатов. Сейчас команда занимает 16 место в турнирной таблице и претендует на неминуемый вылет в ФНЛ. Что может поделать новый тренер и каковы были отступные Божовича (если были) пока неизвестно. Контракт с Талалаевым рассчитан на два года. В его тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Пока что Андрей Талалаев возглавлял лишь команды ФНЛ. Из "Химок" он ушел в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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