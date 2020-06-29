В Самаре на Волге утонула 46-летняя женщина

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:15:43+03:00

Погибшая была в 200 метрах от берега и на глубине 6 метров ФОТО: ПСС по Самарской области

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Вчера, 28 июня, в Самарской области произошла трагедия. Водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области получил сообщение, что в Красноглинском районе, около острова Фестивальный в Волге было обнаружено тело женщины.

– Погибшая была обнаружена в 200 метрах от берега на глубине примерно шести метров. Около 16:30 по местному времени она была поднята из воды, – сообщает ПСС по Самарской области.

Спасатели передали тело 46-летней погибшей сотрудникам полиции, которые и займутся выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Отметим, что с начала 2020 года в водоемах Самарской области утонули уже 22 человека, в том числе и шестеро детей. В большинстве случаев трагедии произошли на диких пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU