2020-06-29T10:11:42+03:00
Общество

Самарцы делают выбор в пользу электронной квитанции

АО «СамГЭС» делает все, чтобы упростить жизнь потребителей
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Электронные квитанции получать удобноЭлектронные квитанции получать удобно
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АО «СамГЭС» делает все возможное, чтобы упростить взаимодействие потребителей с гарантирующим поставщиком электроэнергии и предоставить весь спектр услуг посредством удаленных сервисов. Использование электронной квитанции не только позволит забыть о длительном ожидании бумажного счета, но и обеспечит спокойствие за сохранность личных данных. На сегодняшний день счета за электроэнергию в электронном виде получают около 40 000 клиентов АО «СамГЭС».

Преимущества электронной квитанции:

- счет приходит на электронную почту существенно раньше, чем в почтовый ящик, вне зависимости от того, где вы находитесь;

- такую квитанцию невозможно ни потерять, ни подделать, ни перепутать с платежкой соседа;

- благодаря электронным платежам удается избежать долгой процедуры оплаты и ожидания в очереди, что позволяет сэкономить время и оплатить счет не выходя из дома;

Для получения квитанции на электронную почту, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и дать свое согласие на получение счетов по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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