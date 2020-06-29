Самарцы делают выбор в пользу электронной квитанции
АО «СамГЭС» делает все возможное, чтобы упростить взаимодействие потребителей с гарантирующим поставщиком электроэнергии и предоставить весь спектр услуг посредством удаленных сервисов. Использование электронной квитанции не только позволит забыть о длительном ожидании бумажного счета, но и обеспечит спокойствие за сохранность личных данных. На сегодняшний день счета за электроэнергию в электронном виде получают около 40 000 клиентов АО «СамГЭС».
Преимущества электронной квитанции:
- счет приходит на электронную почту существенно раньше, чем в почтовый ящик, вне зависимости от того, где вы находитесь;
- такую квитанцию невозможно ни потерять, ни подделать, ни перепутать с платежкой соседа;
- благодаря электронным платежам удается избежать долгой процедуры оплаты и ожидания в очереди, что позволяет сэкономить время и оплатить счет не выходя из дома;
Для получения квитанции на электронную почту, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и дать свое согласие на получение счетов по электронной почте.
ИСТОЧНИК KP.RU