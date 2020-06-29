В Самарской области за сутки коронавирусом заразились еще 48 человек

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:08:18+03:00

Всего в России за сутки выявили человек с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 29 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 48 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4786 человек. 2635 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6719 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 782 жителя, в Московской области – 335. В Ханты-Мансийском АО и Иркутской области – 277 и 236 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 641 156 человек, 403 430 пациентов выздоровели (4343 за прошедший день), 9166 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 93 человека.

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Сейчас под наблюдением медиков остаются 515 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU