В Самаре выздоровело больше половины пациентов, больных коронавирусом

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:45:26+03:00

У 9 человек не было никаких симптомов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас под наблюдением медиков остаются 515 человек

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В Самарской области за сутки выздоровели 53 человека. Таким образом число тех, кто сумел победить коронавирус с начала пандемии, достигло цифры в 2629 человек. Это больше половины от общего числа заболевших, которое на сегодняшний день составляет 4738 человек.

- За прошедшие сутки 24 человека выписались из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, - сообщает оперативный штаб. - Еще 29 пациентов из тех же городов завершили амбулаторное лечение.

В настоящее время под наблюдением медиков остаются 515 человек. За сутки в Самарской области провели 4677 лабораторных исследований, а всего с начала пандемии - 285 тысяч тестов на COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердили у 62 пациентов, 29 из них - жители Самары.

Большую часть, 37 человек, удалось выявить при обследовании пациентов, поступивших в больницы с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Еще 16 заболевших - это те, кто так или иначе контактировал с зараженными. Остальные 9 выявлены при профилактических осмотрах, у них не было никаких симптом, и они сами не знали, что чем-то больны.

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ИСТОЧНИК KP.RU