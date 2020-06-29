Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 48 жителей Самарской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:09:45+03:00

Выяснили, где и как заразились еще 48 пациентов с коронавирусом в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших инфекцией на сегодня, 29 июня. Отметим, за минувшие сутки было выявлено 48 человек с COVID-19, а общее число достигло 4786.

– 40 заболевших зафиксировано в Самаре, по два – в Тольятти и Красноярском районе, по одному – в Сызрани, Чапаевске, Кинельском и Ставропольском районах. 7 человек ранее контактировали с уже заболевшими коронавирусом. Пятеро таких граждан в Самаре, по одному – в Сызрани и Кинельском районе, – говорится в сообщении.

Еще у 30 человек инфекцию нашли при поставленном диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 11 жителей региона не имели никаких клинический проявлений коронавируса. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 2635 человек. 53 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU