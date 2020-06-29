Что самарцы начали покупать после самоизоляции

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:27:39+03:00

В Самарской области вырос спрос на страхование и железнодорожные билеты при падении интереса к супермаркетам

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Аналитики МТС изучили, как оживает сфера торговли и услуг в Самарской области после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса: что покупали люди в первую декаду июня, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года. Как выяснилось, за этот период в два раза увеличилось количество транзакций в страховых компаниях и на 65% – покупка железнодорожных билетов. Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 36%. При этом лидерами по вновь работающим точкам в Приволжском федеральном округе (ПФО) оказались ювелирные магазины – в июне их открыто на 82% больше.

Что стали чаще покупать в Самарской области

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали страховые компании – здесь количество покупок увеличилось в два раза. Повышенным спросом пользовались железнодорожные билеты и услуги копицентров – количество транзакций увеличилось на 65% и 59% соответственно.

Также в топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли фотоцентры (+33%), каршеринг (+30%), стоматологии (+27%), мастерские по ремонту электроники (+24%), химчистки (+21%), магазины одежды (+18%) и салоны красоты (+14%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 36% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

Какие магазины снова открылись в ПФО

По данным МТС Кассы, в Приволжском федеральном округе больше всего открылось ювелирных магазинов – в июне для посетителей работает на 82% точек больше, чем в прошлом месяце. К привычному формату работы вернулись на 67% больше магазинов одежды и обуви, на 62% – фитнес-клубов.

В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли химчистки (+60%), турагентства (+54%), магазины спорттоваров (+50%), техники (+46%), косметики (+46%), товаров для дома (+45%) и табачные магазины (+27%).

По всем категориям магазинов в ПФО, которые работают с сервисов МТС Касса, в июне заработало на 34% точек продаж больше, чем в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU