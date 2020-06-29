2020-06-29T16:58:20+03:00
Новости компаний

ВТБ в Самаре провел первую в ПФО ипотечную сделку онлайн

Средства пошли на покупку квартиры в строящемся жилом комплексе
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Оформить кредит по льготной ставке по программе «Ипотека с господдержкой 2020» можно до 1 ноября 2020 годаОформить кредит по льготной ставке по программе «Ипотека с господдержкой 2020» можно до 1 ноября 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ВТБ в Самарской области совместно с ГК ПИК провели первую в Поволжье онлайн-выдачу ипотечного кредита. Клиент дистанционно приобрел квартиру в строящемся жилом комплексе. Сумма займа составила 6,9 млн рублей. Ставка по кредиту на первый год будет 0,01% в рамках партнерской программы ВТБ и ГК ПИК «Берем проценты на себя». Со второго года – 6,5% по программе «Ипотека с господдержкой 2020».

Процесс получения ипотечного кредита полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно – заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ – с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. Расчеты по данной сделке проводились через аккредитивную форму (с онлайн подписью клиента), а после регистрации все денежные средства поступили на эскроу-счет.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: «Выгодные условия ипотечного кредитования позволяют все большему числу наших заемщиков приобретать собственное жилье. И сегодня с помощью нового сервиса клиенты могут абсолютно безопасно, не выходя из дома, купить квартиру даже в другом городе. С учетом текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, это очень актуально. Мы планируем и дальше в рамках нашей стратегии развивать цифровой формат покупки недвижимости с привлечением ипотеки и применять его в работе с самарскими застройщиками».

По программе «Ипотека с господдержкой 2020» до 1 ноября 2020 года можно оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос в ВТБ установлен на уровне от 15%, срок ипотеки – до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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